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27 Haziran 2019, Perşembe
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'dan 'a çalımı!

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

, 'ın da peşinde olduğu 'in orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı 'a getirdi. 22 yaşındaki oyuncuyla yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

, 'ın da peşinde olduğu 'in orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı 'a getirdi. 22 yaşındaki oyuncuyla yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

DOĞAN ERDOĞAN KİMDİR?
Kariyerine Samsunspor altyapısında başlayan Doğan Erdoğan, 2015 yılında LASK Linz'e oldu. Ardından bir süre Juniors takımında forma giyen Doğan Erdoğan, geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Orta sahada forma giyen Doğan Erdoğan'ın LASK ile sözleşmesi 2020 yılına kadar sürüyor. Doğan Erdoğan, Türkiye 'nın alt yaş takımlarında da forma giyiyor.

  1. 27.06.2019
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