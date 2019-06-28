Trabzonspor'da Nwakaeme'ye zam
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin ücretine zam yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 10 gol 10 asistlik performansıyla takımın başarısında büyük rol oynamıştı. Bu sezon 10 gol, 10 asistle takımın en iyilerinden biri olan Nijeryalı yıldızın yıllık ücreti 1.5 milyon euro’ya yükseltildi.
Yönetimin bu durumu değerlendirerek Nijeryalı yıldızın yıllık ücretini tavan ücret olan 1.5 milyon euro seviyesine yükselttiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon 1 milyon euro'ya oynayan Anthony, kontratı gereği önümüzdeki sezon 900 bin euro alacaktı. Tecrübeli oyuncu böylelikle 600 bin euro'ya yakın zam almış oldu. Nwakaeme katkı yaptığı gol sayısı 19'u geçtiği için 100 bin dolar da prime hak kazanmıştı. Yeni sözleşmenin detaylarının önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
Anthony'nin serbest kalma bedeli de 4.5 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya çıkarılmıştı.
- 28.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Trabzonspor'da Nwakaeme'ye zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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