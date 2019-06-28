Trabzonspor'da Nwakaeme'ye zam

Yönetimin bu durumu değerlendirerek Nijeryalı yıldızın yıllık ücretini tavan ücret olan 1.5 milyon euro seviyesine yükselttiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon 1 milyon euro'ya oynayan Anthony, kontratı gereği önümüzdeki sezon 900 bin euro alacaktı. Tecrübeli oyuncu böylelikle 600 bin euro'ya yakın zam almış oldu. Nwakaeme katkı yaptığı gol sayısı 19'u geçtiği için 100 bin dolar da prime hak kazanmıştı. Yeni sözleşmenin detaylarının önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.



Anthony'nin serbest kalma bedeli de 4.5 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya çıkarılmıştı.