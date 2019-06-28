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28 Haziran 2019, Cuma
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Topal iş yapar

Topal iş yapar

'nin yollarını ayırdığı 'a teklif için değerlendirme sürüyor. Oyuncunun ilk hedefini yurt dışı olarak açıklaması nedeniyle şimdilik gelişmeler izleniyor.

Öte yandan 'hücuma katkısı yok' diye eleştirilen Topal'ın, 'da defansif bir ön liberoya ihtiyaç olduğundan sorun yaşamayacağı belirtiliyor. Karar çıkarsa 33 yaşındaki oyuncuya tavan ücret teklif edilecek.

  1. 28.6.2019
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