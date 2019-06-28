Topal iş yapar
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Mehmet Topal'a teklif için değerlendirme sürüyor. Oyuncunun ilk hedefini yurt dışı olarak açıklaması nedeniyle şimdilik gelişmeler izleniyor.
Öte yandan 'hücuma katkısı yok' diye eleştirilen Topal'ın, Trabzonspor'da defansif bir ön liberoya ihtiyaç olduğundan sorun yaşamayacağı belirtiliyor. Karar çıkarsa 33 yaşındaki oyuncuya tavan ücret teklif edilecek.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Topal iş yapar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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