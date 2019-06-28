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28 Haziran 2019, Cuma
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sezonu

Cemil Usta sezonu

dün gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Sezonu olarak oynanmasına karar verdi. Bordo-mavili kulüp, Cemil Usta ismi için 'ye başvuru yapmıştı.

A eski oyuncularından, 'un efsane kaptanı , beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

  1. 28.6.2019
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