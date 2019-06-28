Cemil Usta kimdir? Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 sezonunun ismi Cemil Usta oldu! Cemil Usta Sezonu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla birlikte 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verildi. Cemil Usta, TFF'nin Spor Toto Süper Lig'in 2019 - 2020 sezonuna isminin verilmesiyle birlikte gündeme geldi. Türk futbolunun ölümsüz isimleri arasında yer alan Cemil Usta'nın futbol kariyeri merak ediliyor. İşte Cemil Usta'nın yaşamından detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi. Kararın ardından vatandaşlar internette Cemil Usta ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Cemil Usta kimdir? İşte Cemil Usta'nın hayatı...
CEMİL USTA KİMDİR?
Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.
1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.
Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.
"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.
1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 10:13
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Cemil Usta kimdir? Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 sezonunun ismi Cemil Usta oldu! Cemil Usta Sezonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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