Cemil Usta kimdir? Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 sezonunun ismi Cemil Usta oldu! Cemil Usta Sezonu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Cemil Usta kimdir? Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 sezonunun ismi Cemil Usta oldu! Cemil Usta Sezonu

kimdir? 2019 - 2020 sezonunun ismi Cemil Usta oldu!

Cemil Usta kimdir? Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 sezonunun ismi Cemil Usta oldu! Cemil Usta Sezonu

Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla birlikte 2019-2020 sezonunun Sezonu olarak oynanmasına karar verildi. Cemil Usta, 'nin 'in 2019 - 2020 sezonuna isminin verilmesiyle birlikte gündeme geldi. Türk futbolunun ölümsüz isimleri arasında yer alan Cemil Usta'nın futbol kariyeri merak ediliyor. İşte Cemil Usta'nın yaşamından detaylar...

Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Sezonu olarak oynanmasına karar verdi. Kararın ardından vatandaşlar internette Cemil Usta ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, ? İşte Cemil Usta'nın hayatı...

CEMİL USTA KİMDİR?

Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan 'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.

  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 10:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cemil Usta kimdir? Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 sezonunun ismi Cemil Usta oldu! Cemil Usta Sezonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN