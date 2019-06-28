'Cavani' Talha'dan 5 yıllık imza
Trabzonspor, U21 takımında forma giyen Talha Reşat Bulut ile de 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekibin U21 takımında bu sezon çıktığı 27 maçta 8 gol atıp, 1 asist yapan Talha tarzıyla 'Yerli Cavani' olarak adlandırılıyor.
Talha'nın tecrübe kazanması için 3. Lig ekiplerinden Ankara Adliyespor'a kiralanacağı belirtildi.
2 GENÇ İSİM DAHA YOLDA
Yetenekli ve genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'un yeni hedefleri Schalke II'den 18 yaşındaki orta saha Münir Mercan ile Mainz'da forma giyen 20 yaşındaki 1.93'lük stoper Ahmet Gürleyen. Görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlanması halinde iki oyuncunun da kadroya katılacağı iddia edildi.
GÖZLER UEFA'DA OLACAK
Fırtına'da gözler bugün UEFA'da... Bordo-mavili kulüp, Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı için yargı birimine sevk edilmişti. Karar büyük olasılıkla bugün açıklanacak. Genel beklenti, Trabzonspor'a Avrupa kupalarından men cezası yerine para cezası verilmesi ve transfer kısıtlamasının da sürmesi.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
'Cavani' Talha'dan 5 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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