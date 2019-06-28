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28 Haziran 2019, Cuma
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'Cavani' Talha'dan 5 yıllık imza

'Cavani' Talha'dan 5 yıllık imza

, U21 takımında forma giyen Talha Reşat Bulut ile de 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekibin U21 takımında bu sezon çıktığı 27 maçta 8 gol atıp, 1 asist yapan Talha tarzıyla 'Yerli Cavani' olarak adlandırılıyor.

Talha'nın tecrübe kazanması için 3. Lig ekiplerinden Ankara Adliyespor'a kiralanacağı belirtildi.

2 GENÇ İSİM DAHA YOLDA
Yetenekli ve genç oyuncuları kadrosuna katan 'un yeni hedefleri II'den 18 yaşındaki orta saha Münir Mercan ile Mainz'da forma giyen 20 yaşındaki 1.93'lük stoper Ahmet Gürleyen. Görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlanması halinde iki oyuncunun da kadroya katılacağı iddia edildi.

GÖZLER UEFA'DA OLACAK
Fırtına'da gözler bugün 'da... Bordo-mavili kulüp, kriterlerini karşılayamadığı için yargı birimine sevk edilmişti. Karar büyük olasılıkla bugün açıklanacak. Genel beklenti, Trabzonspor'a Avrupa kupalarından men cezası yerine para cezası verilmesi ve transfer kısıtlamasının da sürmesi.

  1. 28.6.2019
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