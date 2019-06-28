'Cavani' Talha'dan 5 yıllık imza

Talha'nın tecrübe kazanması için 3. Lig ekiplerinden Ankara Adliyespor'a kiralanacağı belirtildi.



2 GENÇ İSİM DAHA YOLDA

Yetenekli ve genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'un yeni hedefleri Schalke II'den 18 yaşındaki orta saha Münir Mercan ile Mainz'da forma giyen 20 yaşındaki 1.93'lük stoper Ahmet Gürleyen. Görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlanması halinde iki oyuncunun da kadroya katılacağı iddia edildi.



GÖZLER UEFA'DA OLACAK

Fırtına'da gözler bugün UEFA'da... Bordo-mavili kulüp, Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı için yargı birimine sevk edilmişti. Karar büyük olasılıkla bugün açıklanacak. Genel beklenti, Trabzonspor'a Avrupa kupalarından men cezası yerine para cezası verilmesi ve transfer kısıtlamasının da sürmesi.