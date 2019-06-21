Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine Arsenal'li yıldız!
Arsenal’le sözleşmesi biten Carl Jenkinson, Beşiktaş’ta Gökhan Gönül ile forma savaşı verecek. Yıldız oyuncuyla görüşmeler son aşamaya geldi.
Finansal Fair Play nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Beşiktaş, geçen sezon sıkıntısını çektiği sağ bek transferini bir an önce bitirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu konuda elinde bulunan alternatif isimlerden en güçlüsü Carl Jenkinson. Arsenal'le 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve serbest oyuncu statüsüne kavuşan İngiliz sağ bekle görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
CELTİC'LE ANLAŞAMADI
Geçen sezon Arsenal'de 9 maçta şans bulan ve 1 de gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncuyu İskoç ekibi Celtic de istiyor. Ancak oyuncunun Beşiktaş'ın teklifi ne daha sıcak baktığı da belirtiliyor.
- 21.06.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine Arsenal'li yıldız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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