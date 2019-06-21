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21 Haziran 2019, Cuma
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'ta yerine 'li yıldız!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine Arsenal'li yıldız!

’le sözleşmesi biten , ’ta ile forma savaşı verecek. Yıldız oyuncuyla görüşmeler son aşamaya geldi.

nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen , geçen sezon sıkıntısını çektiği sağ bek transferini bir an önce bitirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu konuda elinde bulunan alternatif isimlerden en güçlüsü . 'le 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve serbest oyuncu statüsüne kavuşan İngiliz sağ bekle görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

CELTİC'LE ANLAŞAMADI

Geçen sezon Arsenal'de 9 maçta şans bulan ve 1 de gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncuyu İskoç ekibi Celtic de istiyor. Ancak oyuncunun Beşiktaş'ın teklifi ne daha sıcak baktığı da belirtiliyor.

  1. 21.06.2019
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