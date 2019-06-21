Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine Arsenal'li yıldız!

Finansal Fair Play nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Beşiktaş, geçen sezon sıkıntısını çektiği sağ bek transferini bir an önce bitirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu konuda elinde bulunan alternatif isimlerden en güçlüsü Carl Jenkinson. Arsenal'le 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve serbest oyuncu statüsüne kavuşan İngiliz sağ bekle görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

CELTİC'LE ANLAŞAMADI

Geçen sezon Arsenal'de 9 maçta şans bulan ve 1 de gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncuyu İskoç ekibi Celtic de istiyor. Ancak oyuncunun Beşiktaş'ın teklifi ne daha sıcak baktığı da belirtiliyor.