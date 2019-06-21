Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce, Burak transferi için İstanbul'a gelmişti. bu gelişmelerin ardından transferde sona gelindi. Burak Yılmaz da kararını yönetime ileterek iki kulüp arasından çekilip tarafların vereceği kararı beklemeye başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:16 Güncelleme: 21.06.2019 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





