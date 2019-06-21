Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce, Burak transferi için İstanbul'a gelmişti. bu gelişmelerin ardından transferde sona gelindi. Burak Yılmaz da kararını yönetime ileterek iki kulüp arasından çekilip tarafların vereceği kararı beklemeye başladı.
21 Haziran 2019 Cuma 14:16 Güncelleme: 21.06.2019 14:16
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gelişmesi yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan alınan tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

Transferde adı geçen Burak için İtaya Serie A'ya yeni çıkan Lecce talip olmuştu.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

İtalyan kulübü geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'la görüşme gerçekleştimek için İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

Burak Yılmaz'la yüz yüze görüşmek isteyen İtalyan yöneticiler transferi bir an önce bitirmek için çaba sarfediyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN