Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan olay karar

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce, Burak transferi için İstanbul'a gelmişti. bu gelişmelerin ardından transferde sona gelindi. Burak Yılmaz da kararını yönetime ileterek iki kulüp arasından çekilip tarafların vereceği kararı beklemeye başladı.
21 Haziran 2019 Cuma 14:16
Güncelleme: 21.06.2019 14:16
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Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gelişmesi yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan alınan tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Transferde adı geçen Burak için İtaya Serie A'ya yeni çıkan Lecce talip olmuştu.
İtalyan kulübü geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'la görüşme gerçekleştimek için İstanbul'a gelmişti.
Burak Yılmaz'la yüz yüze görüşmek isteyen İtalyan yöneticiler transferi bir an önce bitirmek için çaba sarfediyor.