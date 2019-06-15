Lens’ten Avcı’ya: Visca’yı aratmam
Sivasspor'un yıllık ücretinin 1.3 milyon euro'sunu ödeyip, 1 milyon euro'sunu da Beşiktaş'a ödeterek almak istediği Jeremain Lens, bu teklifi reddetmişti.
Sivasspor'un yıllık ücretinin 1.3 milyon euro'sunu ödeyip, 1 milyon euro'sunu da Beşiktaş'a ödeterek almak istediği Jeremain Lens, bu teklifi reddetmişti. Malibu'da tatilini sürdüren Hollandalı oyuncunun, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile konuşarak kendisine Edin Visca etkisi yapacağı sözünü verdiği ifade edildi. Ancak şu ana kadar ne Abdullah Avcı, ne de Başkan Fikret Orman; Lens ile ilgili son kararını vermiş değil.
- 15.6.2019
-
Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
-
Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
-
Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
Lens’ten Avcı’ya: Visca’yı aratmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.