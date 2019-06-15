Lens’ten Avcı’ya: Visca’yı aratmam - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Lens’ten Avcı’ya: Visca’yı aratmam

Lens’ten Avcı’ya: Visca’yı aratmam

Lens’ten Avcı’ya: Visca’yı aratmam

'un yıllık ücretinin 1.3 milyon euro'sunu ödeyip, 1 milyon euro'sunu da 'a ödeterek almak istediği , bu teklifi reddetmişti.

'un yıllık ücretinin 1.3 milyon euro'sunu ödeyip, 1 milyon euro'sunu da 'a ödeterek almak istediği , bu teklifi reddetmişti. Malibu'da tatilini sürdüren Hollandalı oyuncunun, yeni teknik direktör ile konuşarak kendisine Edin Visca etkisi yapacağı sözünü verdiği ifade edildi. Ancak şu ana kadar ne Abdullah Avcı, ne de Başkan ; Lens ile ilgili son kararını vermiş değil.

  1. 15.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lens’ten Avcı’ya: Visca’yı aratmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN