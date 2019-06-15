Lens’ten Avcı’ya: Visca’yı aratmam

Sivasspor'un yıllık ücretinin 1.3 milyon euro'sunu ödeyip, 1 milyon euro'sunu da Beşiktaş'a ödeterek almak istediği Jeremain Lens, bu teklifi reddetmişti. Malibu'da tatilini sürdüren Hollandalı oyuncunun, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile konuşarak kendisine Edin Visca etkisi yapacağı sözünü verdiği ifade edildi. Ancak şu ana kadar ne Abdullah Avcı, ne de Başkan Fikret Orman; Lens ile ilgili son kararını vermiş değil.