Domagoj Vida mutlaka kalsın

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı siyahbeyazlı yönetimden Domagoj Vida'nın kesinlikle satılmamasını istedi. Avcı, İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Fransız kulüplerinden teklifler alan 30 yaşındaki Hırvat stoper için, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. Geçen sezon da çok iyiydi. Onun gibi bir savunmacıya ihtiyacımız var. Mutlaka takımda kalmalı" dediği belirlendi.



DUSKO TOSİC BEKLEMEDE!

Beşiktaş'ın Çin'in Guangzhou takımına 4,5 milyon euro'ya sattığı Tosic'in gire dönme ihtimali güçlendi. Çin'de son dönemde forma şansı bulamayan Sırp stoper, Beşiktaş'a gelmeyi çok istese de, siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncu için kiralama ücreti ve kendisine ödenecek para dahil toplam 2 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.