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20 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş Umut Meraş'ı 12 milyon TL'ye kadrosuna kattı

Beşiktaş Umut Meraş'ı 12 milyon TL'ye kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden siyah-beyazlılar ilk transferini gerçekleştirdi. Spor'un haberine göre, Beşiltaş, Umut Meraş'ın transferi konusunda Bursaspor'la 12 milyon TL karşılığında anlaşmaya vardı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek mevkisi için isim arayışında mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı yönetim, Süper Lig'e veda eden Bursasspor ile Umut Meraş'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Spor'un haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu için ödenecek bonservis bedeli konusunda Bursaspor'un 3 milyon Euro'luk talebi üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş transferi 1.8 milyon Euro'ya (12 milyon TL) bitirdi.

Bursaspor ile el sıkışan Beşiktaş şimdi transferi bitirmek ve imzaları atmak için 23 yaşındaki sol bek ve menajeri ile son detayları konuşuyor.?

BOLUSPOR BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Bursaspor'a Boluspor'dan transfer olan genç oyuncu için eski başkanı Necip Çarıkçı da geçtiğimiz günlerde 'Umut'un Beşiktaş ile anlaştığını duydum. Kendisi ile görüştüm. Bana Beşiktaş ile anlaştım" şeklinde açıklaması olmuştu.

Umut Meraş Beşiktaş yolunda

  1. 20.06.2019
  2. Güncelleme: 20.06.2019 19:33
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