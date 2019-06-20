Beşiktaş Umut Meraş'ı 12 milyon TL'ye kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarına Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden siyah-beyazlılar ilk transferini gerçekleştirdi. TRT Spor'un haberine göre, Beşiltaş, Umut Meraş'ın transferi konusunda Bursaspor'la 12 milyon TL karşılığında anlaşmaya vardı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek mevkisi için isim arayışında mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı yönetim, Süper Lig'e veda eden Bursasspor ile Umut Meraş'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu için ödenecek bonservis bedeli konusunda Bursaspor'un 3 milyon Euro'luk talebi üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş transferi 1.8 milyon Euro'ya (12 milyon TL) bitirdi.
Bursaspor ile el sıkışan Beşiktaş şimdi transferi bitirmek ve imzaları atmak için 23 yaşındaki sol bek ve menajeri ile son detayları konuşuyor.?
BOLUSPOR BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Bursaspor'a Boluspor'dan transfer olan genç oyuncu için eski başkanı Necip Çarıkçı da geçtiğimiz günlerde 'Umut'un Beşiktaş ile anlaştığını duydum. Kendisi ile görüştüm. Bana Beşiktaş ile anlaştım" şeklinde açıklaması olmuştu.
- 20.06.2019
- Güncelleme: 20.06.2019 19:33
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Beşiktaş Umut Meraş'ı 12 milyon TL'ye kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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