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Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu
Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş gelecek sezon kadro çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kara Kartal ilerleyen yaşı nedeniyle ilk transferi Atiba'nın bölgesine yapmak istiyor. Beşiktaş yönetimi kısa zamanda transferi sonlandırmak için sürpriz bir ismin menajeriyle görüşme yaptı. İşte o isim...
20 Haziran 2019 Perşembe 13:19 Güncelleme: 20.06.2019 13:20
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Atiba'nın yerini doldurmak isteyen siyah beyazlılar transferi kısa zamanda sonlandırmak istiyor.
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