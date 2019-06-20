Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş gelecek sezon kadro çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kara Kartal ilerleyen yaşı nedeniyle ilk transferi Atiba'nın bölgesine yapmak istiyor. Beşiktaş yönetimi kısa zamanda transferi sonlandırmak için sürpriz bir ismin menajeriyle görüşme yaptı. İşte o isim...
20 Haziran 2019 Perşembe 13:19 Güncelleme: 20.06.2019 13:20
Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ta süpriz bir isim gündeme geldi.

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Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu

Abdullah Avcı yönetimindeki siyah beyazlı ekip yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu

Gelecek sezon şampiyonlukta iddialı bir kadro kurmak isteyen Avcı, yönetime istediği oyuncuların listesini verdi.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu

Siyah beyazlı yönetim Avcı'nın isteği doğrultusunda sürpriz bir ismin menajeriyle İstanbul'da görüştü.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu

Atiba'nın yerini doldurmak isteyen siyah beyazlılar transferi kısa zamanda sonlandırmak istiyor.

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