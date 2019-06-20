Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş gelecek sezon kadro çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kara Kartal ilerleyen yaşı nedeniyle ilk transferi Atiba'nın bölgesine yapmak istiyor. Beşiktaş yönetimi kısa zamanda transferi sonlandırmak için sürpriz bir ismin menajeriyle görüşme yaptı. İşte o isim...

20 Haziran 2019 Perşembe 13:19 Güncelleme: 20.06.2019 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





