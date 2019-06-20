Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı takımdan kimlerin gideceği merak edilirken, gelecek oyuncularla ilgili liste de netleşiyor. Konuyla ilgili İtalyan basınında flaş bir haber ortaya atıldı. İşte Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği sürpriz isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)