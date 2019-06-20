Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı takımdan kimlerin gideceği merak edilirken, gelecek oyuncularla ilgili liste de netleşiyor. Konuyla ilgili İtalyan basınında flaş bir haber ortaya atıldı. İşte Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği sürpriz isim...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Haziran 2019 Perşembe 12:28
Güncelleme: 20.06.2019 12:28
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Yeni hocası Abdullah Avcı önderliğinde transferler çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, resmi olarak henüz bir ismi kadrosuna katmış değil.
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Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen siyah-beyazlılar, transferde sürpriz bir isme yöneldi.
İtalyan basınından Il Messaggero, Beşiktaş'ın geçmişte de ilgilendiği Bruno Peres için yeniden devreye girdiğini yazdı.
Bonservisi Serie A ekibi Roma'da bulunan 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu geride bıraktığımız sezon başında Sao Paulo'ya kiralanmıştı.
Aralık ayında kiralık sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun Brezilya'dan ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi.