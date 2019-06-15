Dorukhan’a kanca

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan için İtalya'dan transfer teklifi geldi. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan'a Udinese talip oldu. Beşiktaş kulübüne gelen İtalyan kulübü yetkilileri, 7 milyon euro, ayrıca 6 ay sonra ödenmek üzere artı 1 milyon euro daha önerdi; ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı. Siyah-beyazlıların Dorukhan'la ilgili belirlediği taban fiyatın 10 milyon euro olduğu, bu rakamın altındaki tekliflere direkt olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Dorukhan'la ilgili daha önemli olan gelişme ise Avrupa'nın 1 numaralı kupasını alan takım olan Liverpool'un transfer listesine girmesi oldu. İngiliz ekibi şu ana kadar Beşiktaş'a resmi bir teklif vermedi, fakat temsilcilerinin Beşiktaş kulübüyle bir ön görüşme yaptığı ifade edildi. Kloop ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool, tespit ettiği, gelecek vadeden pek çok oyuncu ile birlikte Dorukhan'ın da transfer koşullarını değerlendiriyor.



BURAK YILMAZ'A TEKLİF OLDU MU?

Fransa maçından sonra Deschamps'ın yaptığı açıklamalar üzerine Burak Yılmaz bir kez daha gündeme geldi. İtalyanlar hemen golcü oyuncusu Lecce'ye yazdı. Burak- Yılmaz'ın menajeri Nejdet Ergezen ise, "Bizimle kimse temas kurmadı, yönetimle temas kuran varsa bilemem" derken, yönetimden de teklif olduğu yönünde herhangi bir doğrulama gelmedi.