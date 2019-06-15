Ertaç Özbir Beşiktaş’ta

Tolga Zengin ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci Ertaç Özbir ile her konuda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Ertaç Özbir olmuştu. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kalecinin, abdullah avcı'nın onayı sonrası Beşiktaş ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 29 yaşındaki kalecinin siyah beyazlı takımla 3 yıllık anlaşma sağladığı ve yıllık 750 bin euro kazanacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Ertaç Özbir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerine Şekerspor'da başlayan Ertaç Özbir, ardından Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta forma giyen Ertaç Özbir, 5 maçta da kalesini gole kapatmıştı.