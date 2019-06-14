Beşiktaş Adriano’ya veda etti
Beşiktaş, 1.5 milyon Euro’luk teklifi reddeden yıldız futbolcu Adriano ile yollarını ayırdı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta üç transfer birden!
- İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a vaatleri
- Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler
- Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı
- Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim
- Beşiktaş Quaresma'nın veliahtını buldu!
- Beşiktaş ilk transferine çok yakın!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.