Beşiktaş Adriano’ya veda etti

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Adriano'ya en son 1.5 milyon euro'luk sözleşme yenileme teklifinde bulunmuştu. Siyah beyazlı ekibin bu teklifini geri çeviren Adriano'nun yarın İstanbul'dan ayrılarak uçakla İspanya'ya gideceği öğrenildi.