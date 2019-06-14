Beşiktaş'tan Trezeguet bombası! İşte yapılacak teklif
Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündeme Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Mısırlı yıldız için Kasımpaşa'ya yapacağı teklifi hazırladı.
14 Haziran 2019 Cuma 07:31
Güncelleme: 14.06.2019 07:31
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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
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Siyah-beyazlılar teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isterken, ilk önceliğini 'kanat' mevkine vermiş durumda.
Quaresma'nın yeni sezon öncesinde durumunun belirsiz olması, Lens'in de beklentilerin altına kalması sebebiyle bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanan yönetimin, Kasımpaşa'dan Trezeguet ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Ezeli rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın da transfer listesinde bulunan 24 Mısırlı yıldız için Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa kulübüyle görüşmeye başlıyor.
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Siyah-beyazlılarda bu transferle bizzat Başkan Fikret Orman'ın ilgilendiği öğrenildi.