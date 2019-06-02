Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Taviz vermedik
02 Haziran 2019, Pazar
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Başkanı : Taviz vermedik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Taviz vermedik

Başkan Orman, "Bazı branşlarımızda maalesef hedeflediğimiz sonuçları alamadık fakat Beşiktaşlı duruşumuzdan taviz vermedik, ve bu duruşumuz değişmeyecek" dedi

Başkanı , camiadan alacakları güçle yeni sezonda da yine başarı kovalayacaklarını söyledi. Siyah-beyazlı armanın yarıştığı bütün branşlarda, katıldıkları tüm şampiyonalarda çetin mücadeleler verdiklerini kaydeden Orman, "Sporcularımız tüm branşlarda sahaya emeklerini, alın terlerini, kartal yüreklerini koydular, forma aşkıyla yarıştılar. Bazı branşlarda kulübümüzü ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da maalesef hedeflediğimiz sonuçları alamadık. Ama Beşiktaşlı duruşumuzdan taviz vermedik. Bizim bundan sonraki sezonlarda da duruşumuz değişmeyecek" dedi. Başkan Orman şöyle devam etti: "Farklı görüşlere, farklı eğitimlere, farklı çevrelere, farklı ailelere sahip olsak da bizi buluşturan ortak nokta Beşiktaş'tır. Beşiktaşlı duruşumuzla yine Türk sporunun öncüsü olacağız."

  1. 2.6.2019
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