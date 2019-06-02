Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Taviz vermedik
Başkan Orman, "Bazı branşlarımızda maalesef hedeflediğimiz sonuçları alamadık fakat Beşiktaşlı duruşumuzdan taviz vermedik, ve bu duruşumuz değişmeyecek" dedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, camiadan alacakları güçle yeni sezonda da yine başarı kovalayacaklarını söyledi. Siyah-beyazlı armanın yarıştığı bütün branşlarda, katıldıkları tüm şampiyonalarda çetin mücadeleler verdiklerini kaydeden Orman, "Sporcularımız tüm branşlarda sahaya emeklerini, alın terlerini, kartal yüreklerini koydular, forma aşkıyla yarıştılar. Bazı branşlarda kulübümüzü ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da maalesef hedeflediğimiz sonuçları alamadık. Ama Beşiktaşlı duruşumuzdan taviz vermedik. Bizim bundan sonraki sezonlarda da duruşumuz değişmeyecek" dedi. Başkan Orman şöyle devam etti: "Farklı görüşlere, farklı eğitimlere, farklı çevrelere, farklı ailelere sahip olsak da bizi buluşturan ortak nokta Beşiktaş'tır. Beşiktaşlı duruşumuzla yine Türk sporunun öncüsü olacağız."
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Taviz vermedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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