Karius’a talip var
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Karius’a talip var

Karius’a talip var

kulübü; ’un istediği Çek kalecisi için ’ta kiralık oynayan ve üzerine de para talep etti. Eğer Alman ve İngiliz takımları anlaşmaya varırsa, Beşiktaş ile 1 senelik daha kiralık sözleşmesi bulunan Loris Karius, yeni sezonda Werder Bremen forması giyecek.

yönetimi takımdaki en yüksek ücreti alan ve 8.5 milyon euro'luk satın alma zorunluluğu bulunan 'tan kurtulmanın yollarını arıyor. 'la bu yönde görüşmeler devam ederken 'dan sürpriz bir iddia geldi. Alman basınında yer alan iddiaya göre , Liverpool'un istediği Çek kalecisi için, Loris Karius ve üzerine de para talep etti. Ada ekibinin bu konuda net bir yanıt vermediği ifade edilirken; eğer Alman ve İngiliz takımları anlaşmaya varırlarsa; Beşiktaş ile 1 senelik daha kiralık sözleşmesi bulunan Loris Karius, yeni sezonda Werder Bremen forması giyecek. Bu sezon beklenen patlamayı yapamayan Alman file bekçisi için siyah-beyazlı camiada uzun süredir yapılan "Geri gönderilsin" söylemleri, Karius'un son haftalardaki etkili performansının ardından bir hayli azalmıştı.

Erman Toroğlu'ndan Abdullah Avcı yorumu!

  1. 30.5.2019
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