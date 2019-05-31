Yolun açık olsun Guti
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu İlhan Mansız, Beşiktaş'tan ayrılan Guti hakkında Instagram hesabından veda mesajı yayınladı. Mansız yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun..." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu İlhan Mansız, Beşiktaş'tan ayrılan Guti hakkında Instagram hesabından veda mesajı yayınladı. İlhan yaptığı açıklamada; "En az futbolcuğun kadar başarılı bir teknik adam olacağından şüphem yok, yolun açık olsun..." diyerek tecrübeli teknik adama veda etti. Guti de, "Teşekkür ederim arkadaşım. Seninle çalışmak büyük zevkti. Umarım gelecekte de beraber çalışırız" sözleriyle yanıt verdi.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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