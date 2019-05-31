Yolun açık olsun Guti – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Yolun açık olsun Guti

Yolun açık olsun Guti

Yolun açık olsun Guti

'ın efsane futbolcusu , Beşiktaş'tan ayrılan Guti hakkında Instagram hesabından veda mesajı yayınladı. Mansız yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun..." ifadelerini kullandı.

'ın efsane futbolcusu , Beşiktaş'tan ayrılan Guti hakkında Instagram hesabından veda mesajı yayınladı. İlhan yaptığı açıklamada; "En az futbolcuğun kadar başarılı bir teknik adam olacağından şüphem yok, yolun açık olsun..." diyerek tecrübeli teknik adama veda etti. Guti de, "Teşekkür ederim arkadaşım. Seninle çalışmak büyük zevkti. Umarım gelecekte de beraber çalışırız" sözleriyle yanıt verdi.
  1. 31.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yolun açık olsun Guti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN