Eski yıldızlar geri dönsün – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Eski yıldızlar geri dönsün

Eski yıldızlar geri dönsün

döneminde fazla risk almak istemeyen kulüpler, yakından tanıdığını, iklimine hakim olduğu futbolcular üzerine yoğunlaşırken; rota da genellikle eski futbolcular oluyor.

döneminde fazla risk almak istemeyen kulüpler, yakından tanıdığını, iklimine hakim olduğu futbolcular üzerine yoğunlaşırken; rota da genellikle eski futbolcular oluyor. yapılan anketlerde de taraftarlar eski oyuncuların geri dönüşüne sıcak bakıyor. Beşiktaşlı futbolcular için yapılan ankette 'Geri dönsün' denilen isimlerin oranları şu şekilde: (%68), Fabricio (%65), (%73), Marcelo (%68)
  1. 31.5.2019
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