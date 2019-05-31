Eski yıldızlar geri dönsün
Transfer döneminde fazla risk almak istemeyen kulüpler, yakından tanıdığını, iklimine hakim olduğu futbolcular üzerine yoğunlaşırken; rota da genellikle eski futbolcular oluyor.
Transfer döneminde fazla risk almak istemeyen kulüpler, yakından tanıdığını, iklimine hakim olduğu futbolcular üzerine yoğunlaşırken; rota da genellikle eski futbolcular oluyor. yapılan anketlerde de taraftarlar eski oyuncuların geri dönüşüne sıcak bakıyor. Beşiktaşlı futbolcular için yapılan ankette 'Geri dönsün' denilen isimlerin oranları şu şekilde: Cenk Tosun (%68), Fabricio (%65), Talisca (%73), Marcelo (%68)
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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