Beşiktaş ve Göztepe'den Yasin - Larin takası!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda düğmeye basan siyah- beyazlılar, ilk olarak takas formülüyle transfer yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ilk görüşme İzmir ekibi Göztepe ile yapıldı. Avcı'nın hazırladığı geniş listedeki isimlerden biri olan Yasin Öztekin için sarı-kırmızılılar ile temasa geçildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusuna talip olan Kara Kartallar, bu oyuncunun karşılığında, santrfor arayışında olan Göztepe'ye Kanadalı forvet Cyle Larin'i önerdi.



İKİ OYUNCUMUZU BİRDEN VEREMEYİZ

Abdullah Avcı'nın alınmasına yeşil ışık yaktığı Yasin Öztekin için Ege temsilcisi siyah-beyazlıların Kanadalı forveti Cyle Larin'in dışında Orkan Çınar'ı istedi. Ancak Göztepe'nin bu talebi, Beşiktaşlı yetkililer tarafından sıcak karşılanmadı. Siyah-beyazlıların, "Yasin' Öztekin'e karşılık Cyle Larin'i verelim, bu transferi bitirelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın da "Yasin çok kaliteli bir oyuncu. Ancak bu transfer için iki oyuncudan vazgeçmek doğru değil. Yasin-Larin takası kabul ediliyorsa işi bitirelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Yasin Öztekin, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 26'sı lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta 8 gol atan, 3 de asist yapan tecrübeli oyuncu, toplam 11 gole direkt olarak katkıda bulundu.



Siyah beyazlıların Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Beşiktaş'ta 26 maçta forma şansı buldu. Bu periyotta 8 gol atan, 2 de asist yapabilen genç futbolcu, 10 gole doğrudan katkı yaptı. 24 yaşındaki Larin 26 maçta toplam 1178 dakikada sahada kalmayı başardı.



32 yaşındaki Yasin Öztekin, kariyerinde en çok Galatasaray formasını terletti. Sarı-kırmızılılar ile 148 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 31 gol atarken, 30 da asist yapmayı başardı. Yasin, Gençlerbirliği'nde 58, Trabzonspor'da 32, Kayseri Erciyesspor'da 30, Borussia Dortmund'da da 2 maçta şans buldu.