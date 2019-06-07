Beşiktaş ve Göztepe'den Yasin - Larin takası! – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş ve Göztepe'den Yasin - Larin takası!

ve 'den Yasin - takası!

Beşiktaş ve Göztepe'den Yasin - Larin takası!

onayladı, siyah-beyazlılar 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin’e karşılık ekibine ’i verecek. , Larin’in dışında ’ı da istedi; yönetimi ise Göztepe’nin bu teklifine sıcak bakmadı.

'ta yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda düğmeye basan siyah- beyazlılar, ilk olarak takas formülüyle transfer yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ilk görüşme ekibi ile yapıldı. Avcı'nın hazırladığı geniş listedeki isimlerden biri olan için sarı-kırmızılılar ile temasa geçildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusuna talip olan Kara Kartallar, bu oyuncunun karşılığında, santrfor arayışında olan Göztepe'ye Kanadalı forvet Cyle 'i önerdi.

İKİ OYUNCUMUZU BİRDEN VEREMEYİZ
Abdullah Avcı'nın alınmasına yeşil ışık yaktığı Yasin Öztekin için Ege temsilcisi siyah-beyazlıların Kanadalı forveti Cyle Larin'in dışında 'ı istedi. Ancak Göztepe'nin bu talebi, Beşiktaşlı yetkililer tarafından sıcak karşılanmadı. Siyah-beyazlıların, "Yasin' Öztekin'e karşılık Cyle Larin'i verelim, bu transferi bitirelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın da "Yasin çok kaliteli bir oyuncu. Ancak bu transfer için iki oyuncudan vazgeçmek doğru değil. Yasin-Larin takası kabul ediliyorsa işi bitirelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yasin Öztekin, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 26'sı lig, 4'ü olmak üzere toplam 30 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta 8 gol atan, 3 de asist yapan tecrübeli oyuncu, toplam 11 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Siyah beyazlıların Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Beşiktaş'ta 26 maçta forma şansı buldu. Bu periyotta 8 gol atan, 2 de asist yapabilen genç futbolcu, 10 gole doğrudan katkı yaptı. 24 yaşındaki Larin 26 maçta toplam 1178 dakikada sahada kalmayı başardı.

32 yaşındaki Yasin Öztekin, kariyerinde en çok formasını terletti. Sarı-kırmızılılar ile 148 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 31 gol atarken, 30 da asist yapmayı başardı. Yasin, 'nde 58, 'da 32, 'da 30, 'da da 2 maçta şans buldu.

  1. 7.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş ve Göztepe'den Yasin - Larin takası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN