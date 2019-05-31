İnancımız tam!

Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı olurken, siyah-beyazlı yönetimde bu kararın oy birliği ile alındığı öğrenildi. Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan yönetici Ahmet Ürkmezgil, "Abdullah Avcı ile prensipte anlaşmıştık. Ama Başakşehir ile Abdullah Avcı'nın görüşmeleri bitmeden resmi bir anlaşma yapmamız mümkün değildi. İş belli bir noktaya kadar geldi. Başakşehir ile görüşmeleri bittiği andan konuşmalar başlamış sayılacak. Başakşehir ile Avcı'nın yolları ayrılmadan biz kontrat yapmadık. Ayrıldı ve görüşmeler hızlandı" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti:



EKİP BELLİ DEĞİL

"Başkan Fikret Orman'ın da yönetim kurulunun da oybirliğiyle istediği isim Abdullah Avcı'ydı. Başkan çok demokratik bir şekilde herkesin görüşünü sordu. Başkanın çok beğendiği bir hoca. Yönetim kurulunda herkes hemfikir oldu. Abdullah Avcı tercihi oybirliğiyle alınmış bir karardır. Bizim bir teknik ekibimiz var, Abdullah Avcı'nın bir teknik ekibi var. Bunlar masaya yatırılacak ve karar verilecek. Şampiyonluğa açız. Abdullah Avcı'nın bir sistem anlayışı var. Avcı'nın şampiyonluğa aç ve çağdaş bir insan olduğunu biliyoruz. Oyuncu ve medya ile olan ilişkilerini biliyoruz. Her yönüyle Abdullah Avcı çok tatmin edici bir isimdir.



AVCI'YA GÜVENİYORUZ

Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, bireysel olarak Avcı'ya inancının sonsuz olduğunu ifade etti. Ürkmezgil, "İnşallah camiamıza hayırlı olur. Hoca benim de çok sevdiğim bir isimdir. Başarılı olmasını isterim. Bütün yönetimin de destek olması rahatlatıcı. Abdullah Avcı'ya inancım sonsuz. Elinde avucunda ne varsa Beşiktaş için kullanacağına şüphem yok" diye konuştu.



DUYGUSAL VEDA

Başakşehir Kulübü, Avcı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada; "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.



MAHMUT TEKDEMİR ISRARI

Beşiktaş'ta anlaşmaya varan Abdullah Avcı'nın, siyah-beyazlı yönetime önerdiği futbolcuların başında 31 yaşındaki Mahmut Tekdemir'in yer aldığı öğrenildi. Avcı ile Mahmut kariyerleri boyunca beraber çalıştı. İkili 10 sezon birlikte çalışırken Avcı, Mahmut'a 268 maçta forma verdi. Beşiktaşlı yöneticiler, "Abdullah Avcı önceki yıllarda bilinmeyen futbolcuları ortaya çıkaran biridir. Sistem takımları oluşturmuştur. Abdullah Avcı'nın takdire şayan bir sistem anlayışı vardır. Anlaşma sonrası futbolcuların durumu masaya yatırılacak" diyerek gelecek ve gideceklerin kararının yakın zamanda verileceğini ifade etti.