Beşiktaş'a Atiba ile 1 yıl daha

Siyah-beyazlılar ile kontratı sona eren 36 yaşındaki orta sahanın performansından memnun olan yönetim 1 yıl daha sözleşme teklif edecek. Yıllık net ücret olarak 850 bin euro kazanan Kanadalı yıldız, yeni kontratında da aynı parayı alacak. Atiba 2013'ten bu yana Beşiktaş'ta.