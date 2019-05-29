Colo Colo’ya olumsuz yanıt

Siyah-beyazlılara Enzo Roco'dan kötü haber geldi. Şilili oyuncu ülkesinin en popüler takımı olan Colo Colo'nun yaptığı teklifi geri çevirdi. Siyah-beyazlı ekipten yılda yaklaşık 1.5 milyon Euro kazandığını söyleyen Enzo Roco'nun, Colo Colo'nun kendisini ikna edebilecek herhangi bir rakamı vermeyeceğini menajeri aracılığıyla ilettiği ve bu şartlarda ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.