Colo Colo’ya olumsuz yanıt
Siyah-beyazlılara Enzo Roco'dan kötü haber geldi. Şilili oyuncu ülkesinin en popüler takımı olan Colo Colo'nun yaptığı teklifi geri çevirdi.
Siyah-beyazlılara Enzo Roco'dan kötü haber geldi. Şilili oyuncu ülkesinin en popüler takımı olan Colo Colo'nun yaptığı teklifi geri çevirdi. Siyah-beyazlı ekipten yılda yaklaşık 1.5 milyon Euro kazandığını söyleyen Enzo Roco'nun, Colo Colo'nun kendisini ikna edebilecek herhangi bir rakamı vermeyeceğini menajeri aracılığıyla ilettiği ve bu şartlarda ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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