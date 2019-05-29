Colo Colo’ya olumsuz yanıt – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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’ya olumsuz yanıt

Colo Colo’ya olumsuz yanıt

'dan kötü haber geldi. Şilili oyuncu ülkesinin en popüler takımı olan 'nun yaptığı teklifi geri çevirdi.

'dan kötü haber geldi. Şilili oyuncu ülkesinin en popüler takımı olan 'nun yaptığı teklifi geri çevirdi. Siyah-beyazlı ekipten yılda yaklaşık 1.5 milyon Euro kazandığını söyleyen Enzo Roco'nun, Colo Colo'nun kendisini ikna edebilecek herhangi bir rakamı vermeyeceğini menajeri aracılığıyla ilettiği ve bu şartlarda ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

  1. 29.5.2019
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