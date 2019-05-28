Q7’den Güneş’e ‘özel’ paylaşım
Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.
Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu. Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli, "Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde" ifadelerini kullandı.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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