Q7’den Güneş’e ‘özel’ paylaşım

Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu. Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli, "Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde" ifadelerini kullandı.



