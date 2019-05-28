Q7’den Güneş’e ‘özel’ paylaşım – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Q7’den Güneş’e ‘özel’ paylaşım

Q7’den Güneş’e ‘özel’ paylaşım

Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A 'nın başına geçen için veda paylaşımında bulundu.

Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A 'nın başına geçen için veda paylaşımında bulundu. Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli, "Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde" ifadelerini kullandı.

  1. 28.5.2019
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