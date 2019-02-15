Santos Başkanı Jose Peres, UOL Esporte’ye yaptığı açıklamada “Adriano listemizde ilk sırada” diyerek ısrarcı olduklarını söyledi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano için Santos kulübünün ısrarı sürüyor. Santos Başkanı Jose Peres, UOL Esporte'ye yaptığı açıklamada Adriano'yu mutlaka transfer etmek istediklerini açıkladı. açıklamalarda bulunan Peres, "Adriano transfer listemizde ilk sırada. Felipe ondan sonra geliyor, zaten başka alternatifimiz de yok" diyerek tecrübeli oyuncuyu almak için tüm şartları zorlayacaklarını dile getirdi.
NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ
Bu arada Adriano da, Beşiktaş ile mayıs ayında bitecek sözleşmesi hakkında "Ara transfer döneminde bazı teklifler geldi, halen de gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Ama futbolda ne olacağı hiç bir zaman belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup, anlaşmaya vardığımızda uzatmak isterim" dedi. Yönetimin Brezilyalı yıldıza önümüzdeki günlerde yeni teklif sunması bekleniyor.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Santos’un Adriano ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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