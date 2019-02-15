Simoa Sabrosa Ümraniye’de!
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Potekizli yıldız Simao Sabrosa, dün Ümraniye'ye giderek takım arkadaşları ve teknik heyeti ziyaret etti.
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Potekizli yıldız Simao Sabrosa, dün Ümraniye'ye giderek takım arkadaşları ve teknik heyeti ziyaret etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ile sohbet eden Sabrosa; vatandaşı Quaresma dışında, Necip, Mustafa ve Guti ile hasret giderdi. Simao'nun bu ziyareti sırasında keyifli dakikalar geçiren siyah-beyazlılar, ardından Malatya'ya hareket ettiler.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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