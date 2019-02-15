Simoa Sabrosa Ümraniye’de!

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Potekizli yıldız Simao Sabrosa, dün Ümraniye'ye giderek takım arkadaşları ve teknik heyeti ziyaret etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ile sohbet eden Sabrosa; vatandaşı Quaresma dışında, Necip, Mustafa ve Guti ile hasret giderdi. Simao'nun bu ziyareti sırasında keyifli dakikalar geçiren siyah-beyazlılar, ardından Malatya'ya hareket ettiler.