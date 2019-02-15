Simoa Sabrosa Ümraniye’de! – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Simoa Sabrosa Ümraniye’de!

Simoa Sabrosa Ümraniye’de!

'ın eski oyuncularından Potekizli yıldız , dün Ümraniye'ye giderek takım arkadaşları ve teknik heyeti ziyaret etti.

'ın eski oyuncularından Potekizli yıldız , dün Ümraniye'ye giderek takım arkadaşları ve teknik heyeti ziyaret etti. ile sohbet eden Sabrosa; vatandaşı Quaresma dışında, Necip, Mustafa ve Guti ile hasret giderdi. Simao'nun bu ziyareti sırasında keyifli dakikalar geçiren siyah-beyazlılar, ardından 'ya hareket ettiler.

  1. 15.2.2019
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