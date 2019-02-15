Dorukhan Toköz döktürdü – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Dorukhan Toköz döktürdü

Dorukhan Toköz döktürdü

Siyah-beyazlıların parlayan yıldızı , sağ bekte 'e alternatif olarak diye alınmıştı, ancak asıl mevkisinin ön libero olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların parlayan yıldızı , sağ bekte 'e alternatif olarak diye alınmıştı, ancak asıl mevkisinin ön libero olduğu ortaya çıktı. Performansıyla Tolgay ve Oğuzhan gibi iki önemli ismin önüne geçerek 'ın yeni 8 numarası oldu. Dorukhan, 750 dakikada 3 gol ve 1 asistle oynarken, maç başına 5.3'lük (2.5 top çalma, 2.1 top kesme, 0.7 uzaklaştırma) defansif hamlelerle kalitesini ortaya koyuyor.

  1. 15.2.2019
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