Başkandan 1000 ürün
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu Zihinsel Sınıf Öğretmeni Bahar Kaytak'ın talebini kırmayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman; Silopi ilçesine forma, eşofman, kapşon, bereden oluşan bin adet Kartal Yuvası ürünü gönderdi.
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu Zihinsel Sınıf Öğretmeni Bahar Kaytak'ın talebini kırmayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman; Silopi ilçesine forma, eşofman, kapşon, bereden oluşan bin adet Kartal Yuvası ürünü gönderdi. Çocukları sevindirmek ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla hediye edilen formaların dağıtım törenine; Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da katıldı.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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