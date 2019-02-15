Başkandan 1000 ürün – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Başkandan 1000 ürün

Başkandan 1000 ürün

'ın ilçesindeki Koç 'ın talebini kırmayan Başkanı ; Silopi ilçesine forma, eşofman, kapşon, bereden oluşan bin adet ürünü gönderdi.

'ın ilçesindeki Koç 'ın talebini kırmayan Başkanı ; Silopi ilçesine forma, eşofman, kapşon, bereden oluşan bin adet ürünü gönderdi. Çocukları sevindirmek ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla hediye edilen formaların dağıtım törenine; Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile Silopi İlçe Müdürü Bülent Dayanan da katıldı.

  1. 15.2.2019
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