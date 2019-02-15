‘Yeni hoca pazartesi açıklanır – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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‘Yeni hoca pazartesi açıklanır

‘Yeni hoca pazartesi açıklanır

'ın önde gelen isimlerinden, eski yöneticilerden , pazartesi günü siyah beyazlı takımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi.

'ın önde gelen isimlerinden, eski yöneticilerden , pazartesi günü siyah beyazlı takımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaynar, "Pazartesi günü A Milli Takım teknik direktörü, yani 'in ismi resmen açıklanacak. Beşiktaş'a ise gelecek. Sezon sonuna kadar Şenol hocanın yardımcısı olarak görev yapacak. Performansına göre sezon sonunda takım ona emanet edilecek; Şenol hoca tamamen geçecek" diye konuştu. Kaynar ayrıca Quaresma'nın da gönderileceğini ifade etti.

  1. 15.2.2019
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