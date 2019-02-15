‘Yeni hoca pazartesi açıklanır

Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden, eski yöneticilerden Erol Kaynar, pazartesi günü siyah beyazlı takımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaynar, "Pazartesi günü A Milli Takım teknik direktörü, yani Şenol Güneş'in ismi resmen açıklanacak. Beşiktaş'a ise Tamer Tuna gelecek. Sezon sonuna kadar Şenol hocanın yardımcısı olarak görev yapacak. Performansına göre sezon sonunda takım ona emanet edilecek; Şenol hoca tamamen milli takıma geçecek" diye konuştu. Kaynar ayrıca Quaresma'nın da gönderileceğini ifade etti.