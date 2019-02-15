‘Yeni hoca pazartesi açıklanır
Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden, eski yöneticilerden Erol Kaynar, pazartesi günü siyah beyazlı takımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi.
Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden, eski yöneticilerden Erol Kaynar, pazartesi günü siyah beyazlı takımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaynar, "Pazartesi günü A Milli Takım teknik direktörü, yani Şenol Güneş'in ismi resmen açıklanacak. Beşiktaş'a ise Tamer Tuna gelecek. Sezon sonuna kadar Şenol hocanın yardımcısı olarak görev yapacak. Performansına göre sezon sonunda takım ona emanet edilecek; Şenol hoca tamamen milli takıma geçecek" diye konuştu. Kaynar ayrıca Quaresma'nın da gönderileceğini ifade etti.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
‘Yeni hoca pazartesi açıklanır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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