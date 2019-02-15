Ara transferde 80 milyon kâr

Beşiktaş, devre arasındaki transfer harekatıyla yaklaşık 80 milyon TL'lik bir kâr elde etti. Siyah-beyazlılar Tolgay'ı 3.2 milyon euro'ya, Babel'i 2 milyon euro'ya satarken, Pepe ve Love'un da sözleşmelerini feshetti. Bonservis bedeli olarak kasaya 5.2 milyon euro girerken, bunun yanı sıra Tolgay'a ikinci yarıda ödenecek 1 milyon euro, Babel'e ödenecek 1.05 milyon euro, Love'ın gelecek sezonun hakkedişiyle beraber bıraktığı 3.250 milyon euro Pepe'nin bıraktığı 3 milyon euro'da hesaplandığında kasada 8 milyon 255 bin euro kaldı. Buna göre Beşiktaş'ın kasası devre arasında 13.5 milyon euro (80 milyon TL) kâr yazdı.