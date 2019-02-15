Ara transferde 80 milyon kâr
Beşiktaş, devre arasındaki transfer harekatıyla yaklaşık 80 milyon TL'lik bir kâr elde etti.
Beşiktaş, devre arasındaki transfer harekatıyla yaklaşık 80 milyon TL'lik bir kâr elde etti. Siyah-beyazlılar Tolgay'ı 3.2 milyon euro'ya, Babel'i 2 milyon euro'ya satarken, Pepe ve Love'un da sözleşmelerini feshetti. Bonservis bedeli olarak kasaya 5.2 milyon euro girerken, bunun yanı sıra Tolgay'a ikinci yarıda ödenecek 1 milyon euro, Babel'e ödenecek 1.05 milyon euro, Love'ın gelecek sezonun hakkedişiyle beraber bıraktığı 3.250 milyon euro Pepe'nin bıraktığı 3 milyon euro'da hesaplandığında kasada 8 milyon 255 bin euro kaldı. Buna göre Beşiktaş'ın kasası devre arasında 13.5 milyon euro (80 milyon TL) kâr yazdı.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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