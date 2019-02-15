Oğuzhan Çin seferinde
Yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle dinlendirilen Oğuzhan Özyakup'un, Çin'den gelen teklifi değerlendirmesi için bu ülkeye kısa süreli bir seyahat yapabileceği iddia edildi.
Yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle dinlendirilen Oğuzhan Özyakup'un, Çin'den gelen teklifi değerlendirmesi için bu ülkeye kısa süreli bir seyahat yapabileceği iddia edildi. Yönetimin de izniyle Çin'e gidecek olan Oğuzhan'ın burada kendisini isteyen kulüp teknik direktörü ile görüşeceği, ortamı tahlil edeceği ve şehri göreceği iddia edildi. Başkan Orman'ın forma giyme şansı kalmadığı için para ederken Oğuzhan'ı satarak gelir elde etmek istediği Çin'den gelen teklifin ise 7-8 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Oğuzhan Çin seferinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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