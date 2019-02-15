"Para kazanınca yanlışlar yaptık"

Son dönemde yapılan pahalı transferlerin sonuç vermediğini Başkan Fikret Orman da itiraf etti. İlk geldiği dönemde "feda" sayesinde ileriye yönelik çok daha iyi transferler yaptıklarını ve şampiyon takımın temellerini attıklarını itiraf eden Orman, "Parasızken daha çok ince eleyip, sık dokuyorduk. Hiçbir detayı atlamıyorduk. Cebimiz para görünce yanlış yaptık. Pepe'nin neyini araştıracağız, Negredo'yu araştırmaya ne gerek var dedik, hata yaptık" diyerek itirafta bulundu. Orman yeni dönemde yine ilk dönemdeki gibi sıkı araştırmalar içine girerek transfer yapacakları sözünü verdi.



GİDEN GELENİ ARATMADI

Devre arasındaki temizlik Beşiktaş'a çok yaradı. Siyahbeyazlılar ilk yarıda İstanbul'da 3-2 yenildikleri Antalyaspor'a 6 gol attı, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor'u ise 2-0 yendi. Antalyaspor maçında Negredo, Pepe, Babel, Oğuzhan ve Utku 11'deydi. Bursa maçında ise tek fark Utku'nun yerine kalede Karius'un yer almasıydı.