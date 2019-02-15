"Para kazanınca yanlışlar yaptık" – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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"Para kazanınca yanlışlar yaptık"

"Para kazanınca yanlışlar yaptık"

Son dönemde yapılan pahalı transferlerin sonuç vermediğini Başkan da itiraf etti.

Son dönemde yapılan pahalı transferlerin sonuç vermediğini Başkan da itiraf etti. İlk geldiği dönemde "feda" sayesinde ileriye yönelik çok daha iyi transferler yaptıklarını ve şampiyon takımın temellerini attıklarını itiraf eden Orman, "Parasızken daha çok ince eleyip, sık dokuyorduk. Hiçbir detayı atlamıyorduk. Cebimiz para görünce yanlış yaptık. 'nin neyini araştıracağız, 'yu araştırmaya ne gerek var dedik, hata yaptık" diyerek itirafta bulundu. Orman yeni dönemde yine ilk dönemdeki gibi sıkı araştırmalar içine girerek yapacakları sözünü verdi.

GİDEN GELENİ ARATMADI
Devre arasındaki temizlik 'a çok yaradı. Siyahbeyazlılar ilk yarıda 'da 3-2 yenildikleri 'a 6 gol attı, 1-1 berabere kaldıkları 'u ise 2-0 yendi. Antalyaspor maçında Negredo, Pepe, Babel, Oğuzhan ve Utku 11'deydi. maçında ise tek fark Utku'nun yerine kalede Karius'un yer almasıydı.

  1. 15.2.2019
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