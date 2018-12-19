Orkan Çınar geri dönebilir – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Orkan Çınar geri dönebilir

Orkan Çınar geri dönebilir

yönetimi, ara döneminde ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor.

yönetimi, ara döneminde ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Golcü takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar, 'nin ayrılmasıyla birlikte stoper transferi de gerçekleştirecek. Bu arada devre arasında Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ı takıma döndürmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, maçının ardından da kadroya dahil etmek istediği futbolcularla görüşmeleri neticelendirmek istiyor.

  1. 19.12.2018
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