Orkan Çınar geri dönebilir
Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor.
Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Golcü takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar, Pepe'nin ayrılmasıyla birlikte stoper transferi de gerçekleştirecek. Bu arada devre arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ı takıma döndürmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa maçının ardından da kadroya dahil etmek istediği futbolcularla görüşmeleri neticelendirmek istiyor.
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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