Orkan Çınar geri dönebilir

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Golcü takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar, Pepe'nin ayrılmasıyla birlikte stoper transferi de gerçekleştirecek. Bu arada devre arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ı takıma döndürmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa maçının ardından da kadroya dahil etmek istediği futbolcularla görüşmeleri neticelendirmek istiyor.