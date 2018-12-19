Ljajic korkusu – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Ljajic korkusu

Ljajic korkusu

İtalyan medyası, ’nin gönderilmesinin ardından kiralık olan Ljajic’in de sezon sonunda ’ya geri döneceğini iddia etti.

'ta ile yolların ayrılmasının ardından Avrupa basınında çeşitli haberler yer almaya devam ediyor. Marca'nın yaptığı haberlerin ardından bu kez de basınından flaş bir iddia geldi. basınında yer alan haberde; Adem Ljajic'in geleceğinin 'ı vuran ekonomik kriz nedeniyle değişebileceği yazıldı. 'nin ekonomik sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılması sonrasında yıllık 3 milyon euro maaş alan ve 6,5 milyon euro satın alma opsiyonu olan Ljajic'in de sezon sonunda 'ya geri dönebileceği belirtildi.

  1. 19.12.2018
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