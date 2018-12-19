Ljajic korkusu

Beşiktaş'ta Pepe ile yolların ayrılmasının ardından Avrupa basınında çeşitli haberler yer almaya devam ediyor. Marca'nın yaptığı haberlerin ardından bu kez de İtalya basınından flaş bir iddia geldi. İtalya basınında yer alan haberde; Adem Ljajic'in geleceğinin Beşiktaş'ı vuran ekonomik kriz nedeniyle değişebileceği yazıldı. Pepe'nin ekonomik sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılması sonrasında yıllık 3 milyon euro maaş alan ve 6,5 milyon euro satın alma opsiyonu olan Ljajic'in de sezon sonunda Torino'ya geri dönebileceği belirtildi.