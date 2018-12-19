Ljajic korkusu
İtalyan medyası, Pepe’nin gönderilmesinin ardından kiralık olan Ljajic’in de sezon sonunda Torino’ya geri döneceğini iddia etti.
Beşiktaş'ta Pepe ile yolların ayrılmasının ardından Avrupa basınında çeşitli haberler yer almaya devam ediyor. Marca'nın yaptığı haberlerin ardından bu kez de İtalya basınından flaş bir iddia geldi. İtalya basınında yer alan haberde; Adem Ljajic'in geleceğinin Beşiktaş'ı vuran ekonomik kriz nedeniyle değişebileceği yazıldı. Pepe'nin ekonomik sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılması sonrasında yıllık 3 milyon euro maaş alan ve 6,5 milyon euro satın alma opsiyonu olan Ljajic'in de sezon sonunda Torino'ya geri dönebileceği belirtildi.
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
Ljajic korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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