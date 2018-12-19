Babel, Ocak’ta ayrılabilir – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Babel, ’ta ayrılabilir

Babel, Ocak’ta ayrılabilir

'in menajeri , basınına flaş açıklamalarda bulundu.

'in menajeri , basınına flaş açıklamalarda bulundu. Haatrecht, " ile anlaşamadık ancak kendisi geçerli kontratı dahilinde Haziran'ın 30'una kadar Beşiktaş'ın oyuncusu. Sezon sonunda ayrılacak. Eğer teklif gelirse ara transfer döneminde de ayrılabilir. Babel'in sözleşmeseinin fesih edileceği yönünde çıkan haberler de gerçeği yansıtmıyor. Zaten serbest kalmasını bekleyen birçok kulüp var. Ryan Babel de şu anda sadece Beşiktaş'a odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

ZAMSIZ TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş yönetiminin Babel ve Adriano'ya teklifleri belli oldu. Siyahbeyazlılar Babel'e, halen aldığı 2.1 milyon euro'dan 2 yıllık, Adriano'ya da yine bu sezon aldığı 1.8 milyon euro'dan 1+1 yıllık teklif sundu.

BONSERVİS BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Babel Beşiktaş'tan senelik 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme isterken, Adriano da 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme talep ediyor. Yönetimin cevabı ise "Teklif getirin, 'ta gidin" önerisi yaptı.

  1. 19.12.2018
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