Başkan Orman’dan vali ziyareti

Beşiktaş Başkanı Fikretl Orman, Yalova Valisi Muammer Erol'a nezaket ziyaretinde bulundu. Erol'un makamında gerçekleşen ziyarette Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı. Fikret Orman, Valilik'ten ayrılırken karşılaştığı engelli bir taraftar ile bir süre sohbet etti.