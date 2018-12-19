Başkan Orman’dan vali ziyareti – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Başkan Orman’dan vali ziyareti

Başkan Orman’dan vali ziyareti

Başkanı , 'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanı , 'a nezaket ziyaretinde bulundu. Erol'un makamında gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı. , Valilik'ten ayrılırken karşılaştığı engelli bir taraftar ile bir süre sohbet etti.

  1. 19.12.2018
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