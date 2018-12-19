Başkan Orman’dan vali ziyareti
Beşiktaş Başkanı Fikretl Orman, Yalova Valisi Muammer Erol'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Beşiktaş Başkanı Fikretl Orman, Yalova Valisi Muammer Erol'a nezaket ziyaretinde bulundu. Erol'un makamında gerçekleşen ziyarette Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı. Fikret Orman, Valilik'ten ayrılırken karşılaştığı engelli bir taraftar ile bir süre sohbet etti.
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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