Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İşte siyah beyazlıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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