Maçı değiştiren oyuncu oldum
İKİNCİ DEVREYE İNANARAK ÇIKTIK
Kartal'ın çalışkan isimlerinden Adriano, turu geçecekleri söyledi. 34 yaşındaki sol bek, "İlk devrede inanılmaz kötü oynadık. Ancak devre arasından sonra kimliğimizi bulduk. İnananak ikinci devreye çıktık ve kazandık. Artık bu gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Malmö maçı da zor olacak ama gerekli puanı alarak taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.
DERBİDE FORMA BEKLİYORUM
Dün oyuna girdikten sonra maçın gidişatını değiştiren Love, önemli açıklamalar yaptı. 1 gol atan sambacı, "İkinci yarı mücadele ortaya koyduk ve skoru aldık. Çalışıyorum ve sıramı bekliyorum. İşin sırrı çok çalışmak ve sınarı beklemek. Hafta sonu G.Saray derbisinde forma bekliyorum. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkacağız" ifadesini kullandı.
- 30.11.2018
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Toplam 4
Yorum
austin uzunzamandır futbol fln oynamıyoruz .bu fernando geldiğinden beri 8 maç anca ii oynamıştır herkes belh,faghouli f ernando ne yapıyoki
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg!
Toplam 1
Yorum
BJK'li HAYDI BESIKTASIM ! Soguk bir iklimde, sert hirçin ve disiplinli bir takima karsi, kaybetmek korkusuyla oynama !
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Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!
Toplam 3
Yorum
Enda Bir futbol kulübü ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Blancedan sonra kim?
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