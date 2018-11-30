Maçı değiştiren oyuncu oldum – Fotomaç – 30 Kasım 2018
30 Kasım 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Maçı değiştiren oyuncu oldum

Maçı değiştiren oyuncu oldum
Sarpsborg maçının kahramanı , karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.Takım halinde çok iyi performans österdiklerini belirten Hollandalı yıldız, "İlk yarıda gerekli cevabı veremedik ama ikinci yarıda golleri bulduk. Bugün maçı değiştiren adam ben oldum. Her maç bir oyuncu çıkar, sonuç güzel oldu" dedi. Lens, sakatlığıyla ilgili olarak, "Arka adalemde bir sakatlık vardı. Takım ile iki antrenman yaptım. 70'inci dakikada adalemdeki ağrıyı hissettim. Kramp gibi görünüyor, umarım önemli bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DEVREYE İNANARAK ÇIKTIK
'ın çalışkan isimlerinden Adriano, turu geçecekleri söyledi. 34 yaşındaki sol bek, "İlk devrede inanılmaz kötü oynadık. Ancak devre arasından sonra kimliğimizi bulduk. İnananak ikinci devreye çıktık ve kazandık. Artık bu gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Malmö maçı da zor olacak ama gerekli puanı alarak taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

DERBİDE FORMA BEKLİYORUM
Dün oyuna girdikten sonra maçın gidişatını değiştiren Love, önemli açıklamalar yaptı. 1 gol atan sambacı, "İkinci yarı mücadele ortaya koyduk ve skoru aldık. Çalışıyorum ve sıramı bekliyorum. İşin sırrı çok çalışmak ve sınarı beklemek. Hafta sonu G.Saray derbisinde forma bekliyorum. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkacağız" ifadesini kullandı.
  1. 30.11.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maçı değiştiren oyuncu oldum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN