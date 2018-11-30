Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar... - Galeri - Fotomaç
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Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar...
Beşiktaş'a Sarpsborg maçında galibiyeti getiren Lens, sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarını sevinçten çıldırttı. İşte atılan birbirinden ilginç mesajlar...
30 Kasım 2018 Cuma, 01:23:06
Güncelleme: 01:27:39
Jeremain lens, sarpsborg'un ocağını söndürüyor..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Jeremain Lens Bey Diyeceksiniz
Lens'in herkesi susturduğu o an.
Vallahi seni savunacağız Jeremain Lens!
Geçen hafta Adem Ljajic dönmüştü..
Bugün de Lens geri döndü..
Lens rüya'dan uyanmakla kalmadı renklilerin uykusunu kaçırdı. Hadi uyuyun şimdi uyuyabilirseniz.