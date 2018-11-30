Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar... - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar...

Beşiktaş'a Sarpsborg maçında galibiyeti getiren Lens, sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarını sevinçten çıldırttı. İşte atılan birbirinden ilginç mesajlar...
30 Kasım 2018 Cuma, 01:23:06 Güncelleme: 01:27:39
Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar...

Jeremain lens, sarpsborg'un ocağını söndürüyor..

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Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar...

Jeremain Lens Bey Diyeceksiniz

Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar...

Lens'in herkesi susturduğu o an.
Vallahi seni savunacağız Jeremain Lens!

Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar...

Geçen hafta Adem Ljajic dönmüştü..
Bugün de Lens geri döndü..

Lens sosyal medyayı salladı! İşte yorumlar...

Lens rüya'dan uyanmakla kalmadı renklilerin uykusunu kaçırdı. Hadi uyuyun şimdi uyuyabilirseniz.

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