Beraberlik bize yetiyor – Fotomaç – 30 Kasım 2018
30 Kasım 2018, Cuma
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Beraberlik bize yetiyor

Beraberlik bize yetiyor

, son maçında ’ye mağlup olmazsa gruptan çıkıyor

dün tarihi bir galibiyet aldı. I Grubu'nda Sarpsborg'u 3-2 yenen temsilcimiz, puanını 7'ye çıkardı. Son karşılaşmalarda , 'yü 'da ağırlayacak. Genk ise sahasında Sarpsborg ile kozlarını paylaşacak. Grupta Genk 8 puanla lider, Beşiktaş ise 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg 5 puanla sonuncu. Beşiktaş son maçını Malmö'den bir puan alırsa tur atlayacak. Sarpsborg Genk'e karşı kazansa bile Beşiktaş, averaj üstünlüğüyle gruptan çıkacak.
  1. 30.11.2018
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