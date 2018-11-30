‘Devre arasında kenetlendik’ – Fotomaç – 30 Kasım 2018
30 Kasım 2018, Cuma
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arasında kenetlendik’

‘<a href="/index/devre?id=34c72fcd-9640-495e-8523-4b663bc681e5" class="" rel="tag">Devre</a> arasında kenetlendik’
Kaptan , zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bizim için zor bir maç oldu. Çok kötü başladık maça. arasında içeriye girdiğimizde takım arkadaşlarımızla kenetlendik, maçı kazanabileceğimizden emindik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim için pozisyon değil, sahada olmak önemli. Artık bütün hazırlıkları derbi için yapacağız. Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 30.11.2018
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