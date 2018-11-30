Kartal’a 110 bin Naibi’ye 21 gün – Fotomaç – 30 Kasım 2018
30 Kasım 2018, Cuma
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’a 110 bin Naibi’ye 21 gün

Kartal’a 110 bin Naibi’ye 21 gün
(), Kulübü'ne Ankaragücü maçında taraftarının sebep olduğu çirkin+kötü tezahürat ve bu eylemin bu sezon misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleşmesinden dolayı 110 bin TL para cezası kesti. Beşiktaş A.Ş. idarecisi Ali Naibi'ye de 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası verildi.
  1. 30.11.2018
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