Dev derbi Çakır'ın!
2 Aralık Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-G.Saray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun.
7 MAÇIN 5'İ G.SARAY'IN
Çakır, kariyerinde 8. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 7 müsabakanın 5'ini G.Saray, birini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti. G.Saray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 6 kez gol sevinci yaşadı. Cüneyt Çakır, iki ekip arasındaki son maçını ise 2014-2015 sezonunda yönetmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 16. hafta mücadelesinde G.Saray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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