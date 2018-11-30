Dev derbi Çakır'ın!
02 Mart 2019, Cumartesi
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Dev derbi Çakır'ın!

Dev derbi Çakır'ın!

2 Aralık Pazar günü ’ta oynanacak olan -G.Saray derbisini yönetecek. Yardımcıları ve Tarık Ongun.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 2 Aralık Pazar günü 'ta oynanacak -G.Saray derbisinde hakem 'a görev verildi. Çakır'ın yardımcılıklarını ise ve Tarık Ongun yapacak. MHK, bu sezon oynanan F.Bahçe-Beşiktaş ve G.Saray-F.Bahçe derbilerinde 'u tercih etmişti. kokartlı Cüneyt Çakır, kariyerindeki 24. derbisine çıkacak.

7 MAÇIN 5'İ G.SARAY'IN
Çakır, kariyerinde 8. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 7 müsabakanın 5'ini G.Saray, birini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti. G.Saray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 6 kez gol sevinci yaşadı. Cüneyt Çakır, iki ekip arasındaki son maçını ise 2014-2015 sezonunda yönetmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 16. hafta mücadelesinde G.Saray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.
  1. 30.11.2018
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