Beşiktaş'ta Pepe Ankaragücü maçında yok!
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    'ta Ankaragücü maçında yok!

    Beşiktaş'ta Pepe Ankaragücü maçında yok!

    'ın Portekizli yıldız savunmacısı , milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Siyah beyazlı kulüp, Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    'ın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;

    "Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden 'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir.

    İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

    1. 23.11.2018 11:49
    2. Güncelleme: 23.11.2018 12:34
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