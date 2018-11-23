Beşiktaş'ın Portekizli yıldız savunmacısı Pepe, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Siyah beyazlı kulüp, Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşiktaş'ın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;
"Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir.
İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."
- 23.11.2018 11:49
- Güncelleme: 23.11.2018 12:34
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
Toplam 1
Yorum
murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
Toplam 1
Yorum
Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Beşiktaş'ta Pepe Ankaragücü maçında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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