Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası!
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ismi gündemine aldı. Bonservis bedeli ödemesi zor görünen Galatasaray ilk etapta takas yapmayı düşünüyor.
23 Kasım 2018 Cuma, 00:50:01
Güncelleme: 09:42:07
Galatasaray'da forvet eksikliği herkesin malumu... Bu konuda yoğun çalışmalar yürütülüyor.
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Ancak Cimbom açısından kadroda bir de gizli bir tehlike var.
Sarı-kırmızılı ekipte Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor... Zaten 34 yaşına geldi.
Ndiaye de sezon sonunda Stoke City'ye geri dönecek. 8 numara konusunda Galatasaray'ın kadrosunda büyük bir boşluk oluşacak.
Bu nedenle Galatasaray'ın gözü Tolgay Arslan'da. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı gurbetçi oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe alınması planlanıyor.