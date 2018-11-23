Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası! - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası!

    Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ismi gündemine aldı. Bonservis bedeli ödemesi zor görünen Galatasaray ilk etapta takas yapmayı düşünüyor.
    23 Kasım 2018 Cuma, 00:50:01 Güncelleme: 09:42:07
    Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası!

    Galatasaray'da forvet eksikliği herkesin malumu... Bu konuda yoğun çalışmalar yürütülüyor.

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    Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası!

    Ancak Cimbom açısından kadroda bir de gizli bir tehlike var.

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası!

    Sarı-kırmızılı ekipte Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor... Zaten 34 yaşına geldi.

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası!

    Ndiaye de sezon sonunda Stoke City'ye geri dönecek. 8 numara konusunda Galatasaray'ın kadrosunda büyük bir boşluk oluşacak.

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası!

    Bu nedenle Galatasaray'ın gözü Tolgay Arslan'da. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı gurbetçi oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe alınması planlanıyor.

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