Guardiolanın yeni gözdesi Ozan Kabak! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Guardiola'nın yeni gözdesi Ozan Kabak!

    Sarı kırmızılı ekibin son zamanlarda adı en fazla gündeme gelen isimlerinden geçn savunmacı Ozan Kabak için bir bomba iddia daha geldi!
    22 Kasım 2018 Perşembe, 19:16:35 Güncelleme: 19:24:18
    Guardiolanın yeni gözdesi Ozan Kabak!

    Cimbom'da bu sezon A Takım'da forma giymeye başlayan ve gösterdiği performansla dev kulüpler tarafından takip edilmeye başlayan Ozan Kabak için İngiliz basınında flaş bir haber gündeme geldi.

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    Guardiolanın yeni gözdesi Ozan Kabak!

    Ada basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Ozan Kabak, pek çok Avrupa devinden sonra Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın da dikkatini çekti.

    Guardiolanın yeni gözdesi Ozan Kabak!

    Ozan Kabak için Manchester City'nin transfer planı da ortaya çıktı.

    Guardiolanın yeni gözdesi Ozan Kabak!

    İddiaya göre, Ozan Kabak'ın 7 milyon euro'ya serbest kalma maddesini uygun bulan Manchester City hemen hareteke geçerek genç oyuncunun transferini bitirecek.

    Guardiolanın yeni gözdesi Ozan Kabak!

    Man City Teknik Direktörü Guardiola, Ozan Kabak'ı en kötü ihtimalle bir sezonluğuna kiralayarak tecrübe kazandırıp tekrar kadroya dahil edecek.

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