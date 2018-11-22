Guardiolanın yeni gözdesi Ozan Kabak! - Galeri - Fotomaç
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Guardiola'nın yeni gözdesi Ozan Kabak!
Sarı kırmızılı ekibin son zamanlarda adı en fazla gündeme gelen isimlerinden geçn savunmacı Ozan Kabak için bir bomba iddia daha geldi!
22 Kasım 2018 Perşembe, 19:16:35
Güncelleme: 19:24:18
Cimbom'da bu sezon A Takım'da forma giymeye başlayan ve gösterdiği performansla dev kulüpler tarafından takip edilmeye başlayan Ozan Kabak için İngiliz basınında flaş bir haber gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ada basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Ozan Kabak, pek çok Avrupa devinden sonra Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın da dikkatini çekti.
Ozan Kabak için Manchester City'nin transfer planı da ortaya çıktı.
İddiaya göre, Ozan Kabak'ın 7 milyon euro'ya serbest kalma maddesini uygun bulan Manchester City hemen hareteke geçerek genç oyuncunun transferini bitirecek.
Man City Teknik Direktörü Guardiola, Ozan Kabak'ı en kötü ihtimalle bir sezonluğuna kiralayarak tecrübe kazandırıp tekrar kadroya dahil edecek.