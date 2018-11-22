Galatasarayda forvete sürpriz aday!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
22 Kasım 2018 Perşembe, 15:49:52
Güncelleme: 15:50:57
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Devre arasında santrfora takviye yapacak olan Galatasaray, sürpriz bir ismi izliyor.
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Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki Samuel Mraz'ı istiyor.
Biri kariyerli ve diğeri ise gelecek vaat eden genç olmak üzere iki golcü birden kiralamak isteyen Galatasaray'ın, Empoli'de oynayan 1.83 boyundaki Slovakyalı oyuncuyu uzun süredir takip ettiği öğrenildi.
40 MAÇTA 21 GOL 7 ASİST
Bu sezon başında 1.5 milyon Euro'ya Zilina'dan Empoli'ye transfer edilen Mraz, 13 haftası geride kalan İtalyan Serie A'da 118 dakika süre alıp, 1 gol attı.
2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mraz, Galatasaray'ın kiralamayı düşündüğü genç oyuncu adayları arasındaki yerini aldı.