Galatasarayda forvete sürpriz aday! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Galatasaray'da forvete sürpriz aday!

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
    22 Kasım 2018 Perşembe, 15:49:52 Güncelleme: 15:50:57
    Galatasarayda forvete sürpriz aday!

    Devre arasında santrfora takviye yapacak olan Galatasaray, sürpriz bir ismi izliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda forvete sürpriz aday!

    Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki Samuel Mraz'ı istiyor.

    Galatasarayda forvete sürpriz aday!

    Biri kariyerli ve diğeri ise gelecek vaat eden genç olmak üzere iki golcü birden kiralamak isteyen Galatasaray'ın, Empoli'de oynayan 1.83 boyundaki Slovakyalı oyuncuyu uzun süredir takip ettiği öğrenildi.

    Galatasarayda forvete sürpriz aday!

    40 MAÇTA 21 GOL 7 ASİST

    Bu sezon başında 1.5 milyon Euro'ya Zilina'dan Empoli'ye transfer edilen Mraz, 13 haftası geride kalan İtalyan Serie A'da 118 dakika süre alıp, 1 gol attı.

    Galatasarayda forvete sürpriz aday!

    2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mraz, Galatasaray'ın kiralamayı düşündüğü genç oyuncu adayları arasındaki yerini aldı.

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