Beşiktaş çıkış arıyor

Süper Lig'deki 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor. İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan elde eden MKE Ankaragücü ise 6. sırada yer alıyor.