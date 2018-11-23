Beşiktaş çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 13. haftada yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligin son 2 haftasında mağlup olan siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşısında çıkış arayacak.
Süper Lig'deki 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor. İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan elde eden MKE Ankaragücü ise 6. sırada yer alıyor.