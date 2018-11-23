Beşiktaş çıkış arıyor - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Beşiktaş çıkış arıyor

    23 Kasım 2018 Cuma, 10:24:15 Güncelleme: 10:28:22
    Beşiktaş çıkış arıyor

    Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 13. haftada yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş çıkış arıyor

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş çıkış arıyor

    Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    Beşiktaş çıkış arıyor

    Ligin son 2 haftasında mağlup olan siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşısında çıkış arayacak.

    Beşiktaş çıkış arıyor

    Süper Lig'deki 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor. İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan elde eden MKE Ankaragücü ise 6. sırada yer alıyor.

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